Trump donne son feu vert à la fabrication d’un “super-missile”, le plus rapide de tous

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi avoir donné le feu vert à la fabrication d’un nouveau missile hypersonique qui serait plus rapide que tous ceux que possèdent la Russie et la Chine, ce qui est un signe supplémentaire d’une nouvelle course à l’armement.

“J’ai entendu dire l’autre soir qu’il était 17 fois plus rapide que ce qu’ils possèdent actuellement”, soit “le missile le plus rapide que nous ayons actuellement”, a déclaré M. Trump dans le bureau ovale, alors qu’il dévoilait le logo de la Space Force, la toute nouvelle branche de l’armée américaine.

La Russie a récemment annoncé qu’elle avait développé un missile capable d’emporter une charge nucléaire qui se déplace à plus de 20 fois la vitesse du son. Le président Vladimir Poutine a déclaré que le missile hypersonique Avangard serait opérationnel en décembre.

La Chine a également travaillé sur des missiles hypersoniques, bien qu’ils ne devraient pas être aussi rapides que ceux du projet russe, mais tout de même plus rapides que ce qu’il y a, à ce jour, dans l’arsenal américain.

AFP