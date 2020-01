Trump: “quelqu’un d’autre a eu mon Prix Nobel de la paix”

Le président américain Donald Trump a laissé entendre qu’il avait conclu un accord qui a sauvé l’Éthiopie de la guerre et que le Premier ministre éthiopien de l’époque, Abiy Ahmed, avait remporté le prix Nobel de la paix qui devait lui être décerné.

"I made a deal, I saved a country, and I just heard that the head of that country is now getting the Nobel Peace Prize for saving the country. I said, 'what, did I have something do with it?'" — Trump whines about not having a Nobel Peace Prize pic.twitter.com/PjVsZCkThY — Aaron Rupar (@atrupar) January 10, 2020

Il s’exprimait lors d’un rassemblement électoral dans l’Ohio, jeudi.

Vingt-cinq minutes après son discours, il a commencé à parler des “médias corrompus” qui “écrivent des choses qu’ils savent être fausses”.

“Je vais vous parler du prix Nobel de la paix. J’ai conclu un marché, j’ai sauvé un pays. Et je viens d’apprendre que le chef de ce pays va recevoir le prix Nobel de la paix pour avoir sauvé le pays”, a déclaré le président américain.

Après avoir été interrompu par des acclamations, il a ajouté :

“J’ai empêché une grande guerre.”

Un journaliste du site Vox news a tweeté une partie du discours :

M. Trump n’a pas mentionné le nom du pays qu’il a “sauvé”, ni le nom du chef du pays qui a gagné le prix de la paix.

Cependant, M. Abiy a remporté le prix Nobel de la paix en 2019 après avoir fait la paix avec son adversaire Erythrée.

L’accord de paix de M. Abiy avec l’Érythrée a mis fin à une impasse militaire de 20 ans après la guerre frontalière de 1998-2000.

Source : BBC