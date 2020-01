Tueries à Conakry : le ministre de la Justice annonce que ‘’des techniciens en balistique sont là’’

Devant la presse vendredi dans un réceptif hôtelier de Conakry, le ministre de la justice garde des sceaux, Mamadou Lamine Fofana s’est prononcé sur les tueries en haute banlieue de Conakry lors des manifestations.

Pour le ministre Mamadou Lamine Fofana, “lors des manifestations, tous les cas de décès ont été constatés par la police judiciaire. Elle est en train de mener des enquêtes’’. Soulignant que les dossiers juridiques sont lents.

“(…) Les personnes qui trouvent la mort au cours des manifestations politiques ou à caractère social. La justice est une machine qui est bien organisée. Il y a les magistrats, il y a les auxiliaires de la magistrature qui sont les policiers et les gendarmes. Quand il y a une infraction, mort d’homme ou quoi que ce soit, la police judiciaire pour faire des constatations, relève les preuves et elle défère les personnes mises en cause devant le procureur de la République. Le procureur de la République, quand il y a mort d’homme, doit ouvrir une information judiciaire en saisissant un juge d’instruction. Mais, sachez que le calendrier social ou politique est différent du calendrier judiciaire. La justice est lente. Vous avez des affaires ailleurs qui se jugent aujourd’hui mais qui datent depuis 25 ans. Et, vous vous parlez d’une dizaine d’années. Ce qui est sûr, ce que tous les cas de décès ont été constatés par la police judiciaire et elle est en train de mener des enquêtes. Ces enquêtes commencent par l’autopsie parce qu’il faut demander au médecin de se prononcer sur comment la personne est morte, comment elle a été touchée par balle, par matériels concordants ou par armes blanches. Ensuite, il y a également l’enquête balistique parce que s’il s’agit de mort par balle, il faut voir la trajectoire de la balle et où ça été atteint pour essayer de déceler la personne susceptible d’avoir tiré. Malheureusement, ces morts d’hommes interviennent au cours des manifestations politiques ou syndicales. Et, il est difficile à la police judiciaire… Elle ne peut que reconstituer ou tenter de constituer … Parce que les gens sont en mouvement, il y a des tirs, on ne sait pas d’où ça vient et il y a mort d’homme, il faut une reconstitution et je vous assure que c’est très lent. Nous avons même demandé une assistance étrangère en matière de balistique. Des techniciens spécialisés sont là aujourd’hui pour accompagner notre police judiciaire pour pouvoir déceler les auteurs éventuels de ces meurtres ou de ces crimes (…) a-t-il révélé. Annonçant ensuite qu’il n’était pas au courant de la mort d’une élève atteinte par balle à Hamdallaye lors de la première journée de la grève du SLECG.

Mohamed Cissé