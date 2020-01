Tueries sur l’axe Bambéto-Kagbèlen: les femmes du FNDC promettent ‘’la résistance’’ aux forces de sécurité si…

Face aux tueries qui se produisent sur l’axe Bambéto-Kagbèlen lors des différentes manifestations, les femmes du front national pour la défense de la constitution (FNDC) ont exhorté vendredi les forces de défense et de sécurité d’être plus républicaines dans l’exercice de leur mission. Menaçant de ne plus rester les bras croisés la prochaine fois.

“Nous tenons à vous signifier que vous êtes des citoyens à part entière de cette nation et que l’uniforme qui vous distingue de nous autres citoyens, vous oblige à protéger, défendre, sauvegarder nos vies et nos biens. C’est à ce titre que nous nous adressons à vous, vous qui êtes nos pères, époux, frères et fils en vous rappelant que l’article 141 de la constitution vous oblige à être républicains au service de l’intérêt général de la nation ; apolitiques et soumis à l’autorité civile”, a déclaré la porte-parole de circonstance, madame Sow Aissatou.

Mieux qui quiconque, poursuit-elle, vous savez et êtes conscients des maux et des douleurs qui minent la vie des Guinéens aujourd’hui. C’est pourquoi, nous n’accepterons plus que vous tuez gratuitement nos enfants ; nous n’accepterons plus que vous nous violentez ; nous n’accepterons plus que vous vandalisez nos biens ; nous n’accepterons plus que vous détruisiez nos concessions ; nous n’accepterons plus que vous violiez nos intimités. Donc, les femmes du FNDC à l’instar des autres sociales de la nation, par cette déclaration exhortent les forces de défense et de sécurité à être plus républicaines dans l’exercice de leur mission ».

“A défaut, menace-t-elle, la résistance à l’oppression étant un droit constitutionnel en vertu de l’article 21 aliénât 4 de la constitution, nous femmes de Guinée comptons bien jouir pleinement de ce droit en ne restant plus les bras croisés”.

Elisa Camara

+224654957322