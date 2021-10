Turquie: Erdogan renonce à expulser 10 ambassadeurs occidentaux

Les ambassadeurs occidentaux en Turquie ont « reculé » et « seront plus prudents à l’avenir », a déclaré lundi le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a renoncé à expulser les 10 diplomates menacés en raison de leur soutien au philanthrope emprisonné Osman Kavala.

« Notre intention n’était pas de susciter une crise », mais de protéger les droits souverains de la Turquie, a affirmé M. Erdogan. Les 10 ambassadeurs – États-Unis, Canada, France, Finlande, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège et Suède – avaient appelé dans un communiqué commun, le 18 octobre, à un « règlement juste et rapide de l’affaire » Osman Kavala, privé de liberté depuis octobre 2017. Ce communiqué constituait une « attaque » et une « insulte » contre la justice turque, a affirmé M.Erdogan lors d’une allocution prononcée après la réunion de son gouvernement.

« C’était mon devoir de chef de l’État que d’apporter la réponse nécessaire », a ajouté le président turc, estimant que « la justice turque ne reçoit d’ordre de personne ».

« Leur nouveau communiqué montre qu’ils ont reculé », a jugé M. Erdogan, après que les 10 pays concernés ont affirmé, par communiqués, agir en « conformité avec la Convention de Vienne et son article 41 » qui encadre les relations diplomatiques et interdit toute ingérence dans les affaires intérieures d’un pays hôte.

M. Erdogan avait annoncé samedi avoir ordonné l’expulsion « au plus vite » des 10 diplomates, sans cependant que cette annonce soit suivie d’une notification officielle aux États concernés.

Belga