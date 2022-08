[Tv5] Elie Kamano charge Foniké, Ibrahima Diallo et Cie : « ils ont leurs épouses qui travaillent au CNT et un peu partout… »

🔴VIDÉO] Sur Tv5 Monde, le politique et artiste guinéen Élie Kamano a tiré à boulets rouges sur le FNDC (Front national poir la défense de la démocratie), l’accusant d’avoir poussé les enfants mineurs dans la rue. Niant les tirs à balles réelles contre les manifestants, le reggaeman révèle que Foniké Menguè, Ibrahima Diallo (leaders du FNDC), Saikou Yaya Barry de l’UFR et Cie, tous arrêtés au lendemain des violences qui ont fait cinq morts à Conakry, ont tous leurs épouses qui travaillent au CNT et ailleurs.

« (…) On ne peut pas continuer à faire des manifestations pour des intérêts inavoués ou des objectifs cachés. (…) Je ne crois pas cette fois-ci qu’il y ait eu des balles réelles qui ont été tirées. [Foniké Mengué, Ibrahima Diallo, Saikou Yaya Barry et Cie], ce sont des gens qui ont poussé des enfants de 17 ans, 15 ans, des mineurs dans la rue pour des intérêts personnels, ça n’a rien à voir avec un combat national. Voilà des hommes qui ont leurs épouses qui travaillent au CNT [Conseil national de la transition] et un peu partout dans le gouvernement mais qui démandent des faveurs, des leviers du pouvoir qui ‘ont pas accès à leurs demandes et qui veulent rendre le pays ingouvernable. (…) ». Regardez

Mediaguinee