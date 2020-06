Twitter supprime une vidéo de Donald Trump rendant hommage à George Floyd

Une publication de l’équipe de Donald Trump a été épinglée par Twitter. Cette fois, ce n’est pas à cause d’une violation du règlement du réseau social mais pour une plainte pour atteinte au droit d’auteur.

Le conflit entre Donald Trump et Twitter ne s’apaise pas. Le réseau social a supprimé la vidéo publiée mercredi par le compte de campagne du président américain en hommage à George Floyd, après une plainte pour atteinte au droit d’auteur.

“Twitter et Jack Dorsey [le patron de Twitter, ndlr] censurent ce message inspirant et fédérateur du président Trump après la tragédie de la mort de George Floyd”, a rapidement accusé le compte officiel Team Trump.

Twitter and @Jack are censoring this uplifting and unifying message from President Trump after the #GeorgeFloyd tragedy.

The same speech the media refused to cover.

Here is the YouTube link.

WATCH AND MAKE IT GO VIRAL: https://t.co/7V72z7JiKm https://t.co/xBgkc1bvPm

— Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) June 4, 2020