UCESIF : Hadja Rabiatou Sérah Diallo du CES, future présidente de l’Institution

En prélude à l’assemblée générale élective de l’Union des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions similaires des Etats et Gouvernements membres de la Francophonie (UCESIF), la présidente du Conseil Economique et Social, Hadja Rabiatou Serah Diallo a rencontré mardi, dernier à Conakry Michael Christophe, secrétaire général de l’Union des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions similaires des Etats et Gouvernements membres de la Francophonie (UCESIF). Cette rencontre qui a eu lieu devant un parterre de journalistes vise à mettre en place l’organisation dudit événement.

Comme tous les 2 ans, l’Union des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions similaires des Etats et Gouvernements membres de la Francophonie (UCESIF) tiendra cette année son assemblée générale élective. Cette année, c’est la capitale Conakry qui abritera cet évènement qui est prévu en début décembre.

Selon Michael Christophe, la présidence de l’institution sera assurée par Hadja Rabiatou Sérah Diallo, présidente du C.E.S de Guinée, les 23 pays membres procèdent à une élection.

« A cette assemblée générale élective, en début décembre, c’est la présidente Diallo du C.E.S de Guinée qui va assurer la présidence de l’institution. De manière très rigoureuse on a suivi un programme de travail qui avait été organisé par les équipes de la présidente. Et il y a eu deux tons, à la fois des réunions en internes ici au conseil avec les membres du bureau qui se sont réunis en commission préparatoire à l’assemblée générale, donc on a fait ensemble l’inventaire de toutes les questions qui se posent. Aujourd’hui car toutes n’ont pas encore de réponse bien sûr, mais pour organiser une réunion internationale avec probablement vingt délégations étrangères qui vont arriver. Il faut organiser tout ça et c’est vrai qu’il y avait un certain nombre de questions qu’on devait voir ensemble. Et puis il y a eu un autre volet extérieur à cette visite de travail, nous sommes allés, la présidente, moi et un certain nombre de membres du bureau et du conseil à la rencontre de certaines autorités guinéennes. Et je peux dire qu’on a eu la chance être reçus à très haut niveau. Tout d’abord avec son Excellence le ministre conseiller spécial du président de la République Monsieur Fofana et également en charge des institutions républicaines et qui nous a assurés que le président de la République est très attaché aux corps intermédiaires et à la mission institutionnelle des pays d’Europe », a-t-il estimé.

Poursuivant, il a expliqué qu’il y a une vraie dynamique à l’événement car cette année nombreux pays africains accéderont à des responsabilités importantes

« Je dirais qu’il y a aujourd’hui une vraie dynamique, c’est que non seulement l’Afrique va porter un certain nombre de pays qui vont accéder à des responsabilités importantes, je pense aux voisins de la Côte-d’Ivoire qui vont prendre la présidence de l’association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires qui sera présidée à partir du mois d’octobre pour deux ans par Charles Koffi Diby qui est aujourd’hui président du CESEC, vous aurez également le Maroc avec le président du CESE, donc qui est un Conseil Economique Social et Environnement, M. Chany qui va présider l’Union des Conseils Economiques et Sociaux Africains, et puis une femme, la seule qui va présider l’UCESIF. Et puis en 2020. Il y aura le sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernements membres de l’Organisation Internationale de la Francophonie, ce sommet se tiendra à Tunis et c’est donc à partir de ce moment que la Tunisie va prendre la présidence de la francophonie pour deux ans. Donc vous voyez, il y a une vraie dynamique, une émulsion et je pense qu’il y a un moment un petit peu particulier donc il faut savoir profiter aujourd’hui pour mettre en lumière à la fois la Guinée, parce qu’il faut que ce soit un succès collectif, et puis c’est aussi l’occasion de montrer ce que fait le Conseil Economique et Social », explique-t-il avant d’ajouter : « Il n’y a pas de surprise pour la présidence de l’UCESIF parce que la présidente du C.E.S Hadja Rabiatou Diallo est déjà présidente de l’UCESIF. Et donc conformément aux statuts de l’institutions, elle devient présidente. Elle a été élue il y a deux ans lors de la précédente assemblée générale élective qui avait eu lieu à Bucarest en Roumanie ».

Pour Hadja Rabiatou Diallo, assurer la présidence de l’institution est une fierté. Elle invite donc tous les Guinéens à apporter leur contribution afin d’avoir un bilan positif à la fin de la mandature. « C’est une première depuis l’indépendance, donc c’est toute une fierté d’avoir mené par une femme et au niveau de cette grande institution qui est si importante. Donc c’est dire que cette présidence ne sera pas à Hadja Rabiatou Serah seulement, mais pour tous les membres du conseils, pour tous les Guinéens à tous les niveaux, que ce soit à l’exécutif, que ce soit au législatif, que ce soit un simple guinéen, à cela il faut un bilan positif pendant la mandature. Et c’est pour cela que je vais demander l’apport de tout un chacun à tous les niveaux, aux partis politiques, à la société civile, au gouvernement et que chacun s’implique parce qu’il ne s’agit pas d’une personne, il s’agit de notre nation, il s’agit de notre pays pour aller de l’avant. Donc comparativement à d’autres qui sont déjà passés et qui vont venir après les deux ans, qu’on sache que le bilan pendant les deux ans en République de Guinée a été positif mais pas pour le pays seulement, pas pour la République de Guinée seulement. Et comme il l’a si bien dit, il faut qu’on ait un thème fédérateur c’est-à-dire qui intéresse tous les membres de l’association parce que ça soit en Europe, que ce soit dans les pays africains, nous avons à peu près les mêmes maux. Si vous prenez le volet emploi jeunes, si vous prenez l’environnement, tant d’autres choses, sur les crises ».

Elle a terminé en appelant les femmes à s’investir et à participer aux prises de décisions afin que leur soit confiées des responsabilités.

Maciré Camara