UDD : Bah Oury poussé vers la sortie ?

C’est une nouvelle qui pourrait faire l’effet d’une bombe. Bah Amadou Oury poussé vers la sortie du parti qu’il dirige depuis septembre dernier. Selon nos confrères de Guinee114, le président-fondateur de l’Union pour la démocratie et le développement (UDD) Jean Bienaimé Haba accuse l’ancien ministre de la Réconciliation nationale et fondateur de l’UFDG de “faire des missions sans compte-rendu, des nominations ethnocentriques, de prendre des décisions non consensuelles, d’avoir engagé le parti dans le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) et d’empocher seul l’argent donné régulièrement «par des commerçants évoluant au grand marché de Madina et qui soutiennent le parti”.

«Il procède à des nominations ethnocentriques dans le parti. En guise d’exemple, il a nommé Alpha Diallo, conseiller communal à Télimélé comme vice-président du parti, sans nous consulter», accuse le président-fondateur de l’UDD, cité par Guinee114.

Plus loin, l’organe ajoute que le camp de Bah Oury rejette avec force ces accusations et révèle que Bienaimé Haba est plutôt un instrument à la solde du pouvoir.

Par ailleurs, Guinee114 informe que la notification de la destitution à la tête du parti de M. Bah pourrait lui être faite dès la semaine prochaine.

Mohamed Cissé