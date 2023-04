UE/Bruxelles : le RPG met du sable dans le lafidi de Konaté et Ousmane Gaoual

Une forte délégation de la coordination RPG Europe s’est rendue ce vendredi 14 Avril 2023 au service Européen des actions extérieures, Desk Afrique du parlement Européen à Bruxelles. Au lendemain du passage du ministre porte-parole du gouvernement guinéen Ousmane Gaoual Diallo et l’ancien président de la transition Sékouba Konaté.

Cette délégation était conduite par la coordinatrice Nationale du RPG Hadja Nantou Chérif accompagnée de plusieurs membres des sections RPG Europe et de la société civile Guinéenne .

La mission était composée du coordinateur des sections RPG Europe Karamo NABÉ, Expert Informatique et système d’information, des secrétaires général et politique de la section des Pays-Bas , Mr Soriba CONDÉ et M. Aboubacar Sidiki Kourouma Experts en logistics, de M. Ousmane Sylla, secrétaire à l’organisation de la section Belgique , de Madame DIARE Boyon , secrétaire aux affaires sociales de la section de Belgique, de M. Mamoud Sylla, président du Mouvement contre les coups d’Etat en Afrique, de Madame Sylla Zénab, membre de la société civile, ambassadrice pour la paix et de M. Keita , expert Économique et réforme des institutions en France.

Cette forte délégation a été reçue par le directeur chargé de l’Afrique de l’Ouest accompagné de M. Delgado, chargé du dossier guinéen au service des actions Extérieures du parlement Européen.

La réunion a duré 1h45 minutes pendant lesquelles la délégation a une nouvelle fois exposé la situation politique de la Guinée et la gestion de plus en plus solitaire et chaotique de la transition par les autorités du CNRD.

La mission de la coordination RPG Europe a eu un long échange avec ces hauts Responsables du parlement qui nous ont assuré de tout leur soutien aux causes défendues par le peuple martyr de Guinée .

Le service des actions Extérieures nous a réitéré son engagement ferme contre les coups d’Etat et les juntes militaires .

Les deux Responsables nous ont donné des éclaircissements sur la récente sortie du gouvernement concernant une prétendue aide financière reçue de l’union Européenne.

Le service nous a rassuré de l’arrêt de toute aide financière directe au gouvernement guinéen depuis le 5 Septembre .

Le parlement a réitéré son souhait d’un retour rapide rapide à l’ordre constitutionnel en République de Guinée.

Enfin, la délégation a réitéré son souhait constant d’un retour immédiat à l’ordre constitutionnel avec l’implication totale du président Guinéen Alpha Condé dont le mandat a été violemment interrompu le 5 Septembre tout en et remettant aux membres du parlement des documents explicatifs de la situation Guinéenne, notamment le traitement des corps des victimes du 5 Septembre 2021 et l’implication cyniquement irresponsable du CNRD et de personnalités Françaises aux obsèques de la première dame , des documents relatifs aux violations des droits humains, des assassinats politiques civils et armés, des réalisations du Professeur Alpha CONDÉ pendant les dix années de gestion ainsi que que d’autres documents ayant trait à l’arrogance de la junte en Guinée.

La délégation est partie de Bruxelles dans la soirée après avoir présenté des condoléances aux familles de personnalités guinéennes récemment endeuillées en Belgique.

Pour la coordination RPG-Europe, MPACEA, société civile

Karamo NABÉ

Coordinateur RPG Europe.