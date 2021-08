UEFA LDC : Mohamed Aly et Momo Yansané qualifiés pour les barrages mais pas pour Mady Camara.

Les matchs retour du 3ème tour préliminaire se sont disputés ce mardi 10 août sur le vieux continent. Le Young Boys de Mohamed Aly Camara et le FC Sheriff de Momo Yansané se sont qualifiés pour les matchs de barrage.

Titulaire en défense, Mohamed Aly Camara et les siens ont dominé le CFR Cluj sur le score de 3-1. Une victoire qui ouvre les portes des barrages au défenseur guinéen et son club. Mohamed Aly a disputé toute la rencontre.

Le FC Sheriff de Momo Yansané a dominé l’Etoile rouge de Belgrade sur le score de 1-0. L’attaquant guinéen est entré en jeu à la 67ème minute. Lui aussi disputera les barrages avec son nouveau club.

Par contre, L’Olympiacos de Mohamed Mady, Aguibou Camara et Algassime Bah a été éliminé par les bulgares de Ludogorets Razgrad aux tirs au but. A l’issue du temps réglementaire, le score entre les deux équipes était de 2 buts partout.

Le Pirée s’est incliné 4-1 aux tirs au but. Si Mady Camara a disputé la totalité de la rencontre, Aguibou Camara qui a arraché le nul pour son club la semaine dernière n’est pas entré en jeu.

Le FC Midtjylland a été battu à domicile par le PSV Eindhoven 0-1. L’attaquant guinéen, Sory Kaba n’a pas disputé la rencontre et n’était même pas sur la feuille de match.

Sadjo Bah