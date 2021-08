UEFA ligue des champions : Aguibou Camara offre le nul à l’Olympiacos

Dans le cadre du match aller du 3ème tour préliminaire de la Ligue des champions, l’Olympiacos a fait match nul (1-1) avec Ludogorets Razgrad ce mardi 03 août 2021, à domicile.

Le milieu offensif guinéen, Aguibou Camara a largement contribué au match nul arraché par Olympiacos sur sa pelouse.

Après un score nul et vierge en première mi-temps, les grecs ont été surpris par l’ouverture du score des visiteurs. Kiril Despodov inscrit le but de Ludogorets à la 50ème minute (0-1)

Dos au mur, Mohamed Mady Camara et ses coéquipiers réagissent mais ne parviennent pas à trouver la faille. Pedro Martins, l’entraîneur portugais lance Aguibou Camara à la 72ème minute à la place de Mathieu Valbuena. Un choix judicieux puisqu’à la 87ème minute, le guinéen parvient à égaliser (1-1).

Grâce au but salvateur de l’international guineen, l’Olympiacos a évité de justesse une défaite sur sa pelouse. Le Pirée ira chercher sa qualification pour le tour suivant à Razgrad, en Bulgarie, la semaine prochaine.

Si Mohamed Mady et Aguibou Camara ont foulé la pelouse, Algassime Bah par contre n’était pas sur la feuille de match pour cette rencontre.

Sadjo Bah