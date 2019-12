UFDG : un haut responsable sur le départ, dit avoir compris Makanéra, Sylla, Bah Oury, Papa Koly

Après la démission de Thierno Souleymane Diallo “Obama”, de Mamadou Maka Bah “Maka Ndenda”, le coup de gueule du député Fodé Bocar Maréga, c’est Lamine Camara (à l’extrême droite sur la photo), membre du bureau exécutif national du l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) qui est sur le départ. Ce haut responsable du principal parti de l’opposition guinéenne et vieil ami de Cellou Dalein Diallo est en train de faire sa valise -si ce n’est d’ailleurs pas fait.

Sur sa page Facebook, “La Mine” -son nom facebook-, multiplie les posts contre Cellou Dalein Diallo, le parti et dit être traité aujourd’hui de tous les noms parce qu’il est contre certains choix de l’UFDG.

“Des militants de l’UFDG m’insultent, me traitent d’espion du RPG. Mon tort, être en désaccord avec certains choix du parti”, déplore-t-il dans un de ses posts. Comme pour ne pas arranger les choses, il enchaîne : « tout le monde se trompe, mouvance et UFDG. CDD ne veut pas devenir président de la Guinée ». Non sans demander à Dieu de lui pardonner.

Mediaguinee