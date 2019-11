UFOA. Guinée-Mauritanie (2-0) : ‘’avec cette victoire, la compétition démarre bien’’ (Dian Bobo)

Dans le cadre du tournoi des U20 de l’UFOA-A qui se déroule à Conakry, le Syli national catégorie junior s’est imposé ce dimanche contre la Mauritanie sur un score de 2 buts à 0 au stade de Nongo, désormais Lansana Conté.

Après une première explication qui s’est soldée par un score de 1 but à 0 grâce à la réalisation sur pénalité d’Algassimou Bah, les Guinéens ont réussi à allonger la liste des buts au retour des vestiaires après la belle réaction d’Ibrahima Camara.

Interrogé, le sélectionneur des Guinéens, Dian Bobo Baldé a dit sa satisfaction en ces termes : ‘’je pense que c’était important de montrer que nous sommes à domicile, et que l’ouverture du stade de Nongo était une chose importante pour nous. Donc, on a fait une bonne entame, on a respecté les plans du jeu même s’il y a encore beaucoup de travail à faire. On est vraiment contents et fiers de gagner ce premier match. Avec une victoire 2-0, la compétition démarre bien’’, a-t-il dit.

Mohamed Cissé