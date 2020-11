UFOA Zone A qualificatif pour la CAN U20 : la Gambie sort la Guinée…

Malgré ses prouesses en matches de poule, le parcours du Syli junior U20 se limite en demi-finale, dans le tournoi qualificatif UFOA Zone A de la CAN U20 suite à sa défaite ce vendredi face à la Gambie sur le score de 2 buts 1. Dans cette défaite, c’est la Gambie qui ouvrira le score à la 29ème minute par un contre son camp du défenseur guinéen Kerfalla Camara, avant que légalisation ne survienne à la 48éme mn par Abdourahmane Bah .

Après cette égalisation guinéenne, c’est Alya Touré qui passe à côté du second but en ratant un penalty et finalement la Gambie marquera son deuxième but à la 63 éme mn par l’entremise de Dramé. Malgré les changements du coach Dian Bobo Baldé et les attaques du syli junior, le score restera inchangé jusqu’au coup de sifflet final du référé central.

Avec cette défaite, le Syli U20 ne sera pas présent à la coupe d’Afrique des nations de sa catégorie, prévue l’année prochaine en Mauritanie. Et quant à la Gambie, elle jouera la finale ce dimanche 29 novembre au stade Lat Dior de Thiès face au vainqueur du match Sénégal-Guinée Bissau.

Mamadou Kalidou Diallo