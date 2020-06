UFR : le bureau national du CNJR dément toute démission en son sein (communiqué)

Ce vendredi 19 juin 2020, nous avons appris par voix de presse une supposée « démission » de dix (10) prétendus cadres de notre structure. Il nous parait nécessaire d’apporter une clarification.

En effet, ces jeunes qui se présentent comme membres du Conseil National des Jeunes Républicains, ne sont autres que des imposteurs car ils n’ont jamais appartenu à aucune structure des jeunes de l’UFR.

Les membres du CNJR, structure dirigeante des jeunes de l’UFR, sont désignés suivants des règles et critères bien définis. A cet effet le Bureau National du CNJR met en garde ces imposteurs sur des possibles poursuites judiciaires auxquelles ils s’exposent en usurpant le titre de membres de notre respectueuse structure.

Le CNJR par la voix de son Bureau National appelle l’ensemble des militantes et militants de l’UFR en général et les Jeunes Républicains en particulier à rester sereins et surtout à poursuivre les préparatifs de la reprise des manifestations du FNDC prévue le 08 juillet prochain.

Aucune distraction ne doit nous détourner de ce combat.

Vive l’UFR !

Vive le Président Sidya TOURE !

Ensemble nous vaincrons !

Ousmane Tolo SOUMAH,

Secrétaire Général par intérim du CNJR