UFR : Saïkou Yaya Barry lève l’équivoque sur le combat que mène son parti pour la libération des détenus politiques

De nombreuses questions se posent sur la non-agressivité politique de l’UFR sur le terrain depuis la dernière élection présidentielle en Guinée et en cette période de d’emprisonnement de plusieurs membres de l’Union des forces démocratiques de Guinée et du FNDC. Quelle est donc la partition jouée par le parti de Sydia Touré dans le combat pour la libération de ces détenus politiques ? Saïkou Yaya Barry, secrétaire exécutif de l’Union des forces républicaines (UFR), donne ses réponses chez nos confrères de Fim FM dans l’émission ‘’Mirador’’ de ce jeudi.

« C’est vrai qu’ils sont les plus victimes. Mais ce n’est pas parce qu’ils sont les plus victimes que nous nous ne sommes pas agressifs sur le terrain pour la libération de ces gens-là. D’ailleurs, vous entendez Sydia et vous m’entendez souvent dire que c’est inacceptable que des personnes contre lesquelles on n’a pas présenté des arguments valables pour leur arrestation soient emprisonnées », a-t-il fustigé.

Yamoussa Camara 657851102