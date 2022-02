Guerre en Ukraine. Cri du cœur d’un étudiant guinéen, à Kharkov : « nous nous sommes abrités dans un métro »

La grande attaque militaire russe jeudi contre l’Ukraine a supris ces nombreux guinéens vivant à Kharkov, la 2è grande ville du pays. Eugène Kidau Mamy, étudiant, fait partie de ceux-là.

Contacté par Mediaguinee, le jeune qui cherche à se sauver avec 25 autres Guinéens composés d’étudiants et d’hommes d’affaires a trouvé refuge dans un métro pour échapper à la furie des armes qui explosent dans plusieurs grandes villes du pays.

« Nous avons tous peur ici. Nous somes en ce moment-là dans le métro. Je suis ici avec 25 autres de nos compatriotes. Nous appelons à l’aide. Les autorités guinéennes doivent se bouger pour nous aider à quitter cette ville. Dans la vile de Kharkov, nous sommes 200 Guinéens, à Odessa, plus de 400 et plus de 1000 ressortissants guinéens dans tout le pays. On ne sait même pas à quelle ambassade s’adresser. Est-ce la Russie? Est-ce la Turquie? On n’en sait rien. De là où je me trouve, je n’ai pas d’internet. Même la frontière qui mène au Pologne est inaccessible. Les aéroports sont fermés. Priez pour nous », a lâché au bout du fil le jeune étudiant, secrétaire général de l’Association des Guinéens de Kharkov.

Maciré Camara