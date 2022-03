Ukraine : en détresse, les Guinéens attendent toujours les 100 mille dollars de Doumbouya

Jusqu’à quand le pouvoir de Conakry trainera-t-il les pieds avant de venir en aide aux Guinéens pris au piège en Ukraine? Depuis des jours, il y a au moins 35 Guinéens qui sont coincés dans les zones de guerre et qui appellent à l’aide de leur pays.

Contacté, Mohamed, un des responsables des Guinéens en Ukraine, présentement à Lvov, à 70 km de la frontière polonaise, a indiqué que la situation est presqu’invivable en Ukraine. Non sans déplorer le retard accusé dans l’acheminement des 100 mille dollars offerts récemment par le président de la transition le colonel Mamadi Doumbouya pour appuyer les compatriotes en Ukraine.

A l’en croire, sur les 100 mille dollars promis, seuls 10 mille euros ont été virés. Un montant jamais encore livré aux concernés.

« Effectivement, nous avions appris que le colonel-président Doumbouya nous a offert 100 mille dollars, c’est un acte salutaire, nous étions tous contents. Jusqu’à présent, on n’a rien reçu. Ils ont fait un virement de 10 mille euros, et même ça on ne l’a pas encore perçu. On a le reçu de virement », informe-t-il. Rappelant que les Guinéens comme d’autres Africains sont victimes de racisme à la frontière ukraino-polonaise, en tentant de fuir le combat.

Côté ministère guinéen des Affaires étrangères, pas encore de répondant.

A noter qu’avant le début de l’opération militaire russe, l’Ukraine comptait plus de 800 Guinéens.

Maciré CAMARA