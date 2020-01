Umaro Embalo, un président un peu trop bavard ! (vidéo)

Umaro Sissoco Embalo, le nouveau président élu de Guinée-Bissau -petit pays coincé entre la Guinée et le Sénégal- est un homme apparemment très agité. Depuis le second tour de la présidentielle qui l’a désigné vainqueur face au candidat du PAIGC Domingos Simões Pereira, il multiplie les interviews dans les médias, les unes plus contradictoires que les autres. Il parle de choses et d’autres, se dédie, part et revient. Bref, le “général” au keffieh a l’air d’un homme pas serein. Il s’en prend à la Cedeao, aux plus forts que lui, encense Macky Sall qui l’a hébergé et lui donnait de l’argent, met en garde l’Américain Donald Trump ou tantôt Alpha Condé est un homme de 90 ans, tantôt il a 95 ans. Bref, Embalo parle trop et déjà…