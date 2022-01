Un adolescent retrouvé pendu à Kobaya : « la pendaison n’est pas complète parce que les pieds touchent au sol » (commissaire)

Un corps sans vie d’un jeune adolescent âgé d’environ 12 ans a été retrouvé suspendu à un arbre entre les fleurs ce jeudi 6 janvier 2022. L’acte s’est passé à proximité du Pont qui sépare les quartiers de Lambanyi et de Kobaya sur la corniche sud. Un endroit inhabité, occupé par les fleuristes qui avoisinent avec les garagistes, soudeurs et autres ouvriers.

Trouvé sur les lieux, le commissaire principal de police, N’Diaye Mohamed, responsable de la police technique et scientifique très écœuré de ce phénomène qui devient monnaie courante dans la cité, est revenu sur comment son unité a été informée de cette situation.

« C’est une situation très alarmante. Ce matin à 7 h, nous avons été alertés par un appel au 117 qui est le numéro de service de transmission du Ministère de la sécurité et de la protection civile, nous annonçant qu’il y a une découverte macabre d’un corps entre le pont situé entre Lambanyi et Kobaya. A cet effet, j’ai contacté la police technique et scientifique locale de Sonfonia qui est arrivée vite sur les lieux, j’ai appelé la protection civile de Ratoma et j’ai informé les enquêteurs de la DCPJ. On a aussi informé le procureur de la zone qui nous instruit avant de poser tout acte, de réquisitionner la médecine légale. Alors, j’ai appelé le Dr Konaté, le Coordinateur qui a mis à notre disposition le médecin légiste stagiaire du nom de Daniel Diata. Sur le coup, sans désemparer, nous avons pris la direction de Kobaya. »

Arrivée sur les lieux, dit-il, « on a trouvé que c’est un endroit où il y a les fleuristes travaillent. Donc on a trouvé un adolescent qui est suspendu et ce phénomène est devenu récurent. Pas plus tard qu’hier, on était sur un cas et aujourd’hui, nous sommes encore désolés parce que nous avons retrouvé un adolescent. Selon son maître fleuriste, il a 12 ans environ (…) Donc j’ai fait intervenir le médecin légiste parce que nous pragmatiquement, c’est la recherche des traces et indices. Nous avons recherché dans les environs de la victime mais nous n’avons retrouvé aucune trace et indice qui est en rapport avec le cas de pendaison. »

Poursuivant, il a fait savoir que d’après le travail du médecin légiste effectué sur place, tous les signes de pendaison sont là. Car, il a retrouvé, dit-il, « une action mécanique au niveau du coup. Et cela est du à sa pendaison. Mais ce qui nous donne comme ambiguïté, c’est un adolescent et surtout la pendaison n’est pas complète. Parce que les pieds touchent au sol, il est presque arrêté sur le sol. Donc on a pris des mesures cela nous laisse sur notre faim », dira Commissaire N’Diaye.

Informé de la situation, le procureur a instruit d’ouvrir une enquête de voisinage pour mener des enquêtes autour de l’affaire. « On va essayer d’interpeller tous les fleuristes qui sont là et les potiers qui sont à côté. Il y a les soudeurs et des mécaniciens. La zone là n’est pas habitable. Certes, on les laisse pour chercher leur quotidien, mais quand on est là, on travaille tout près. Un cas de ce genre ne peut pas passer ici sans que personne ne soit au courant. Il y a des gens qui ont déjà quitté les rangs, mais à-travers le chef de quartier, nous allons essayer de les recenser et les inviter dans les services de police et de gendarmerie pour mener les enquêtes auteur de ça. Parce que ça, l’autorité doit sévir. On ne doit pas le laisser parce que le phénomène est recourent », rassure Mohamed N’Diaye de la police technique et scientifique.

Mamadou Yaya Barry

