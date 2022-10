Un ambassadeur de la Paix universelle appelé Bakary Diaby !

Bakary Diaby. Il a un nom, mais aussi un prénom. Le leader de la SOGUIBEC (Société Guinéenne de Business, d’Equipement et Construction) a été à nouveau porté au pinacle. Le philanthrope confirmé, originaire du centre de la Guinée, a été nommé ambassadeur de la Paix universelle par la Fédération internationale pour la Paix.

Si sa contribution aux bonnes œuvres et son intérêt pour les couches défavorisées sont unanimement partagés, son choix pour porter le message de paix est tout aussi salué. Car faire don de soi fait partie de sa vie.

Visiblement touché par cette marque de confiance, Bakary a exprimé toute sa joie de mener à bien cette nouvelle mission.

« La paix, ce n’est pas un vain mot, c’est un comportement », Félix Houphouët-Boigny. C’est avec cette citation de l’ancien président Ivoirien que, je vous annonce ma nomination comme ambassadeur de la Paix Universelle par la fédération internationale pour la Paix. Je tiens à vous exprimer mes remerciements les plus chaleureux pour la confiance que vous me témoignez. J’espère sincèrement vous faire honneur en me montrant à la hauteur de mes nouvelles responsabilités« , a déclaré M. Diaby.

Mediaguinee