Un audio explosif attribué à Ousmane Gaoual agite la toile : « Cellou a proposé à Doumbouya 4 noms pour la Primature »

Dans un audio explosif largement partagé et attribué à Ousmane Gaoaul Diallo, ministre porte-parole du gouvernement et ex-conseiller de Cellou Dalein Diallo, des révélations graves et gênantes sur le leader de l’UFDG, des membres de son parti y ont coulé à flots.

Dans l’audio en langue poular-dont l’authenticité n’est pas encore prouvée-, une voix ressemblant bien à celle de Ousmane Gaoual fait dans les dénonciations et autres pratiques peu orthodoxes au sein de l’UFDG.

Gaoual qui conversait avec un autre homme dit que le président de la transition colonel Mamadi Doumbouya a beaucoup respecté Cellou Dalein Diallo. Il révèle que Cellou avait proposé une liste de quatre noms pour la Primature sans aucun P… Poursuivant, il dit que durant toutes ses années passés à l’Ufdg [13 ans], n’avoir jamais reçu la visite de Cellou à son domicile ni en Guinée ni à Paris. Et qu’un jour, étant en prison, il avait demandé à sa femme qui ne voulait pas du tout d’aller rendre visite à Cellou. Cette dernière, dit-il, n’a pas eu droit à la bienveillance de Cellou qui a seulement tendu 500 euros à son épouse qui aurait répondu qu’elle n’est pas venue pour cela.

Ousmane Gaoual Diallo dit avoir été également touché par le manque d’attention de Cellou vis-à-vis des détenus de l’UFDG sous Alpha Condé. Avouant que celui-ci lui a réclamé les 15 mille euros à sa sortie de prison. « Au lieu de donner ce montant aux détenus, Cellou l’a mangé », regrette-t-il.

Plus loin, il indique avoir été contacté par Alain Touré et Kalémodou Yansané pour faire nommer leurs fils et épouse. Il dit avoir donné un poste au fils de Alain Touré à l’Habitat et œuvré pour la nomination de Mme Kalémodou Yansané « qui voulait être ministre mais s’est finalement retrouvée cheffe de cabinet dans un Ministère.

Ousmane Gaoual Diallo rejette avoir été soudoyé par le régime d’Alpha Condé pour déstabiliser l’UFDG et indique que l’épouse de M,. Dalein [sans la nommer ] fait partie de ceux qui entretiennent des campagnes de médisance et d’injures contre sa personne. Non sans promettre d’autres révélations encore plus accablantes.

Mayi Cissé