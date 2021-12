Un bon chef, c’est bon entourage!! (Foniké Menguè)

🛑Par Foniké Menguè🛑On se rappelle encore que c’est l’entourage de Dadis qui a créé le concept « Dadis ou la mort », ou voire même « Dadis doit rester… »

Je pense que le peuple doit exiger de faire prêter serment à l’entourage connu et inconnu du colonel Mamadi Doumbouya.

Les musulmans par le Coran, les chrétiens par la Bible, d’autres croyances par ceux qu’ils croient.

Quelle qu’en soit cette bonne volonté du colonel Doumbouya à faire du bien dans cette transition, s’il n’est pas bien entouré, il risquerait d’échouer. Que Dieu nous en préserve.

Avoir un bon entourage? Ceci est valable pour tous les leaders guinéens, qu’ils soient politiques ou sociaux. Ceci n’est pas compliqué, si on aime son pays.

Aimer son pays n’est pas un vain mot. Ça demande des sacrifices. Parfois énormes sacrifices.

Si on aime vraiment donc notre pays et qu’on veut que cette transition réussisse, mettons l’intérêt de la Guinée en tout lieu et en tout temps au-dessus de tout intérêt individuel et partisan.

Voilà le rôle que chacun d’entre-nous dans cette phase de transition doit impérativement jouer.

Ensemble, acceptons de donner la chance à nous-mêmes en refondant nos mentalités.

Encore une fois, très bonne chance et succès au CNRD.

ChangeonsPositivement

Foniké.