Un boulanger français en grève de la faim contre l’expulsion de son apprenti guinéen

On trouve encore ici et là quelques belles histoires et quelques belles personnes, dont Stéphane Ravacley, boulanger de "La Huche à Pain" à Besançon, qui se bat pour empêcher l'expulsion de Laye, son jeune apprenti.



Signez la pétition ! https://t.co/K0JDAOLTar via @ChangeFrance pic.twitter.com/Dqfxej9DfT