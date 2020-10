Mamou. Un camion-citerne se renverse à Soyah : une partie de son contenu emportée par les riverains

L’accident s’est produit dans la nuit du jeudi à vendredi aux environs de 20 heures. Le camion-citerne, immatriculé RC 3174 P contenait 40 mille litres d’essence.

Diallo Harouna, syndicaliste de la section hydrocarbure, explique : “c’est aux environs de 21 heures que j’ai été informé de l’accident, j’étais à Maréla. J’ai trouvé que le chauffeur a été évacué à l’hôpital pour les soins et que les agents sécurisent le lieu. De part et d’autre, on a fait le signalement pour éviter d’autres accidents.”

Sur le contenu du camion-citerne, Harouna Diallo de confier : “une partie du carburant est versée, l’autre partie emportée par les riverains, n’eût été la présence des agents de sécurité, tout le carburant allait être volé. Le véhicule est endommagé, la mauvaise dégradation des routes serait la cause de l’accident.

Curieusement, sur le même tronçon, un camion remorque de marque Renault contenant des madriers en partance pour Conakry s’est renversé à Balancia sur la nationale Faranah-Mamou. Mamadou Bah, chauffeur raconte : “l’accident a été causé par le mauvais état des routes. Le camion a dérapé jusqu’à coincer une voiture qui venait à ma droite, heureusement, il n’y a pas eu de mort, ni de blessé”.

Il faut signaler que cette route connaît une dégradation très poussée au point que les citoyens s’en plaignent à longueur de journée.

Ousmane Loppe Barry, correspondant à Mamou

