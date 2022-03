Un chef de quartier de Dubréka au pg Charles: « notre problème, ce sont les problèmes domaniaux. Nous aussi, c’est notre mine d’or‘’

En mission d’inspection dans des postes de police et de gendarmerie, des prisons civiles et de remise d’habilitation aux Officiers des Polices Judiciaires (OPJ) afin de s’enquérir des réalités de ces structures judiciaires, le Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry, a entamé une visite de terrain d’une semaine depuis le mercredi dernier, dans les préférences de la Basse Guinée.

Accompagné d’une délégation composée des Avocats Généraux, Soriba Mané, Alphadio Barry, André Condé et la substitut Générale Mme Aissatou siradio Bah, a échangé dans la journée du vendredi 18 mars 2022 avec les autorités administratives et judiciaire de la Préfecture de Dubreka pour mettre les points sur les « i » mais aussi pour rappeler le parquet de cette Préfecture sa mission vis-à-vis de tous les citoyens.

À l’image des Préfectures de Forécariah et de Coyah sillonnées, Alphonse Charles Wright a invité le Procureur de cette Instance de s’impliquer davantage dans la lutte contre les stupéfiants et les problèmes de stellionat dans la ville de Maga Toumani.

Pour commencer, le Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry de faire un bref rappel sur les causes de conflits domaniaux « Il y a un chef de quartier qui a dit ceci à l’époque où j’étais président du tribunal à Dubréka ici, M. le Président à Siguiri là-bas c’est l’affaire d’or tout le monde sort le matin mais à Dubréka nous on n’a pas de mines d’or, nous, notre problème ce sont les problèmes domaniaux. Nous aussi c’est notre mine d’or […] C’est à Dubréka que vous verrez qu’une propriété appartient à telle famille tout le monde le sait. Et cette famille est emprisonnée, elle est emprisonnée parce qu’un homme fort est venu avec son argent pour la déposséder de son bien à cause de son argent. L’argent est plus que tout mais quand le faible est affaibli par l’argent c’est la justice son support. Mais si nous la justice on se prête aux jeux des gens-là qui viennent avec de l’argent nous n’aidons plus nos populations. Nous devenons plutôt une menace pour eux. », a rappelé le Procureur de la République près la cour d’Appel de Conakry.

Plus loin, Alphonse Charles Wright exhorte les uns et les autres à la sincérité « Il faut qu’on soit sincère entre nous.Ce sont ces personnes qui créent des problèmes à Dubréka, ils sont prêts à donner des terres aux autorités au plus haut niveau, quand tu les convoque c’est Conakry qui appelle, j’ai dit au Procureur vous savez que je vous ai à l’œil aucune ingérence ni d’un Ministre de la République ni de qui que ce soit ne sera prise en compte. Celui qui le fait informez moi. Mais si vous aussi en complicité avec ces autorités vous le faites là aussi la responsabilité est nette ».

Aux Officiers des Polices Judiciaires (OPJ) qui recevront leur habilitation au compte de cette année le Procureur Général dira ceci « si vous savez que vous ne pouvez pas respecter la loi, abstenez-vous jusqu’à l’année prochaine, parce que cette habilitation qui permet à un Officier de Police Judiciaire de priver un citoyen de sa liberté, si je dois donner un tel permis à un OPJ je dois m’assurer de la liberté des citoyens. A Conakry on a suspendu l’habilitation d’un Commissaire Central et il va être poursuivi très bientôt. On ne peut pas comprendre que vous qui luttez contre la consommation du chanvre indien beaucoup d’entre vous le consomment. », a fait remarquer le Procureur Général Alphonse Charles Wright.

Comme dans les autres Préfectures visitées précédemment par le procureur général, les autorités administratives et judiciaires ont également procédé à l’incinération de 3 ballots de chanvre indien, sur le site d’incinération situé non loin de l’institut des Arts culture feu Mory Kanté.

Mamadou Yaya Barry, envoyé spécial à Dubréka