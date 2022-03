Kankan. Un conseiller communal boude les concertations du CNT : « c’est un interrogatoire et non une concertation »

Après être passée par plusieurs autres localités de la Haute Guinée, une délégation du CNT a posé ses valises ce vendredi 4 mars dans la commune urbaine de Kankan. Elle a entamé les concertations avec les autorités administratives déconcentrées et décentralisées à la maison des jeunes. Mais leur mode opératoire a suscité la colère de certains participants qui ont préféré claqué la porte.

C’est avec une série de question-réponses que ces conseillers au nombre de cinq ont ouvert les cadres de concertations et d’échanges avec les administrateurs de Kankan. Une stratégie que certains participants ont trouvée enfantine avant de bouder la salle peu après.

Antoine Dogbo Guilavogui, conseiller communal à la maire de Kankan, est de ceux-là.

« On a pensé que chacun devait s’exprimer librement mais on a vu que c’est question réponse, que tu l’accepte oui ou non tu dois répondre, moi je ne peux pas accepter cela il faut que je me défoule, il faut que je dise réellement ce qu’il faut pour que ce pays avance. Mais quand on me pose des questions du genre: « qu’est-ce que tu penses de la réconciliation?’’, ce n’est pas la bonne manière », déplore Guilavogui.

Pour lui, laisser la parole libre aux gens était le moyen le plus préférable pour obtenir un résultat satisfaisant.

« On devait nous laisser parler librement au lieu de faire des série de questions et soumettre les gens à la contrainte, c’est un interrogatoire et non une concertation parce qu’ils ont toutes les questions déjà. »

Cependant, Antoine Dogbo Guilavogui déplore le fait de n’avoir pas pu faire ses propositions avant de révéler que le choix des intervenants par ces conseillers était sélectif :

« On avait d’autres propositions à faire mais on ne nous a pas donné le temps, dès que tu finis de répondre à leurs questionnaires on te retire le micro, et les intervenants sont sélectionnés aussi. Nous devrions passer à des débats fructueux qui pouvaient apporter un plus au développement de ce pays, mais on ne nous a pas mis dans ce cadre. »

Il faut noter que ces concertations vont se poursuivre demain samedi avec les acteurs des partis politiques, de la société civile, les personnes vivant avec handicaps, les étudiants, les médias entre autres.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

