Un « conseiller » du CNRD appelé Kiridi Bangoura : « la Cedeao a donné rendez-vous à la Guinée le 3 juillet… »

Ce samedi 11 jui 2022, à l’assemblée générale du RPG Arc-en-ciel, Naby Youssouf Kiridi Bangoura, ancien ministre secrétaire général à la présidence de la République, a appelé les nouvelles autorités et les forces vives de la nation (partis politiques, société civile) au dialogue pour que la Guinée puisse, au moins, le 3 juillet présenter certains points de consensus de notre pays afin d’échapper aux sanctions de la CEDEAO.

« Je voulais insister sur le fait que la CEDEAO a donné rendez-vous à la Guinée le 3 juillet. Il y a deux façons de préparer ce rendez-vous. Nous les Guinéens, qu’on essaie de se parler et de trouver nos accords et d’être d’accord sur nos désaccords et de noter aussi nos désaccords ou nous attendons le dernier moment pour nous parler. Le RPG Arc-en-ciel lance un appel pour que tous, au sein des forces vives de la nation, soient animés d’un esprit de dialogue pour que la Guinée puisse, au moins, le 3 juillet présenter certains points de consensus de notre pays. Cela est extrêmement important. Ce qui est important dans une période de transition, c’est que la transition est une étape entre deux états institutionnels formels. C’est une étape. Le travail de cette étape, c’est remettre ensemble les forces vives de la nation pour qu’ensemble on définisse le nouvel ordre institutionnel. C’est ce que les gens appellent souvent le retour à l’ordre constitutionnel. Cet état institutionnel doit être le bien de tous, doit être monté par tous, doit être conçu par tous. Cela facilitera l’adoption de la future constitution par l’Assemblée, si nous les Guinéens participons tous au débat sur les éléments constituant la constitution. Tous les Guinéens feront campagne pour le texte qu’ils ont rédigé ensemble. C’est extrêmement important que vous compreniez cet esprit », a lancé Kiridi Bangoura, ancien ministre secrétaire général à la présidence de la République.

Christine Finda Kamano