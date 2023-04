Un corps sans vie retrouvé à Koulé (N’zérékoré) : le préfet invite la population à collaborer avec les services de sécurité

Koulé, le village natal de l’ancien président, le capitaine Moussa Dadis Camara situé à 42 kilomètres de la ville de N’zérékoré, au sud du pays fait face ces derniers jours à la récurrence des attaques à main armée mais aussi la découverte d’un corps sans vie sur lequel les organes génitaux étaient enlevés.

Face à ces situations, les autorités de la sous-préfecture ont alerté le préfet de N’zérékoré, le Colonel Alsény Camara qui s’y est rendu ce jeudi afin de sensibiliser les citoyens et les inviter à accepter de collaborer avec les services de sécurité pour mettre main sur ces malfrats.

Dans son discours, le sous-préfet de Koulé a tout d’abord souhaité la bienvenue à ses hôtes avant de revenir sur la situation sécuritaire de sa localité.

De son côté, le Colonel Alseny Camara, a rassuré la population que des dispositions seront prises pour faire face à ce phénomène d’insécurité qui prévaut à Koulé.

« L’insécurité refait surface à Koulé depuis plusieurs jours. Une situation qui inquiète aujourd’hui la population. Et nous à notre tour, notre mission est de sauvegarder les personnes et leurs biens. C’est pourquoi nous nous sommes déplacés pour venir échanger avec les citoyens. Les bandits sont toujours avec nous. Alors pour les démanteler, la population doit accepter de fournir des informations aux services de sécurité. Aucun développement n’est possible sans la sécurité. Et c’est d’ailleurs l’une des priorités du CNRD. Les dispositions seront donc prises pour assurer la sécurité des citoyens », a promis le préfet.

De son côté, le maire de la commune de Koulé, Cé Koulémou a, au nom de sa population indiqué être soulagé de cette rencontre avec le préfet.

« Aujourd’hui nous sommes tous menacés par ce phénomène d’insécurité dans la ville. C’est donc à nous de prendre des dispositions comme l’a évoqué le préfet. Concernant la collaboration des populations, je pense que cela sera effectif. Mais vous savez que le plus souvent la crainte de la population est que les gens qu’ils dénoncent se retrouvent libres dès le lendemain. Mais je pense que cette fois-ci ça ne sera pas le cas. Nous ne pouvons alors que saluer les grandes décisions prises par le préfet », a fait savoir l’élu local.

Pour rappel, en moins de deux semaines plusieurs attaques à main armée ont eu lieu dans la ville et un corps sans vie a été découvert.

Et sur le corps, les organes génitaux avaient été enlevés. Et le corps n’a été réclamé par aucun habitant ni de Koulé ni des environs.

Ce qui donne lieu à des interprétations comme quoi qu’il s’agit de sacrifice humain.

Pour rappel, la sous-préfecture de Koulé avait été à l’origine des violences communautaires de 2013 qui se sont transportées à N’zérékoré et qui avaient fait des dizaines de morts.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

621-94-17-77