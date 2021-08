Au Ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, les critiques continuent contre le ministre Alpha Amadou Bano Barry. Un directeur général appelé Ibrahim Cissé qui a pris son courage à deux mains, dans une lettre qu’il a adressée à son ministre, a relevé de manquements graves dans l’attribution des marchés au sein du département. La lettre -qui tourne sur les réseaux sociaux et a atterri dans les médias- est caustique et mérite une attention…