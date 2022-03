Un militant du RPG décrypte l’enregistrement audio d’Alpha Condé…

Aboubacar Daffé est un jeune militant du RPG Arc-en-ciel (ex-parti au pouvoir), très actif sur les réseaux sociaux. Il a sur sa page Facebook et dans un style propre à lui décrypté l’enregistrement audio attribué à l’ancien président guinéen Alpha Condé. Mediaguinee vous propose le texte tel qu’il a été publié par l’intéressé. Lisez !!!

Ce supposé audio qu’ils attribuent au Prof Alpha Condé a quatre objectifs :

Premièrement,

Mettre à dos les militants de l’UFDG au CNRD afin de déséquilibrer Kôtô Cellou ;

Deuxièmement,

Mettre la pression sur Diakaria Koulibaly à rejoindre leur groupe, à défaut, lui présenter comme un adversaire, comme ils ne parviennent pas à fédérer ce dernier à leurs projets.

Sinon, sur quelle preuve Prof Alpha Condé peut-il engager une adversité contre Diakaria Koulibaly, tandis que ce dernier n’a pas encore un parti politique et ne s’est jamais prononcé sur sa nouvelle orientation politique ?

Au contraire, depuis la chute du régime , il s’est prêté seulement deux fois au micro du site internet Mediaguinee à l’occasion desquels il a indiqué que la priorité était la libération et la santé du PRAC tout en souhaitant une issue heureuse de la transition pour le bien de la nation guinéenne .

Mais avec cet audio et la dernière sortie de l’honorable Souleymane Dounoh , quitus lui ai donné désormais de prendre l’orientation de sa convenance.

Troisièmement,

Pour stimuler Damaro et Kalil à rejoindre leur séance de photo, ils demandent à ces deux une gestion collégiale du parti.

Sinon, comment Prof Alpha Condé peut-il parler de la remobilisation du RPG AEC sans parler de Dr Mohamed Diané et Dr Mamoudou Ballo dans sa stratégie?

Parce que, ces deux ne sont nullement pas des handicaps pour atteindre leurs objectifs.

Mais très malheureusement, ils oublient que cet audio est plutôt favorable à une candidature de Prof Alpha Condé aux prochaines élections présidentielles que la validation de leur Comité Exécutif Provisoire. Aujourd’hui, la question n’est plus qui a trahi Prof Alpha Condé ou le RPG AEC, mais plutôt qui a trahi le peuple de Guinée, qui méprisait les militants.

Voilà le vrai diagnostic à poser !

Quatrièmement,

Mettre la pression sur le CNRD à organiser vite les élections en annonçant que les prochains jours seront sombres en Guinée pour cause de manque d’argents dans la caisse de l’Etat et de la hausse généralisée des prix des biens et services .

Ils sont la plupart des septuagénaires, donc, il faut aller vite aux élections précipitées pour le simple plaisir d’une récupération d’un pouvoir perdu .

La défaillance, la plus notoire dans cette histoire de l’audio, ce sont les temps de pauses et des sons en off. Parfois, tu entends le son d’une télévision en off ou d’un bruit bizarre comme si c’était une interview dans un marché. Pensez-vous que Prof Alpha Condé aurait enregistré un audio aussi important dans un tel bruit ? Ils ne connaissent pas le mode opératoire de Prof Alpha Condé et il ne reagira jamais ainsi. Et, aujourd’hui, l’actualité principale au sein du RPG AEC c’est la création du Comité Exécutif Provisoire, pourquoi Prof Alpha Condé n’a-t-il pas parlé de ça dans cet audio? Parce qu’ils n’ont pas eu un ancien son similaire à ça pour colmater. Bref, c’est un vrai colmatage des anciens sons imités de Prof Alpha Condé.

De source concordante, ce colmatage digne d’une autre époque serait l’œuvre de l’ancien journaliste reporter du PRAC.

Bon ! Peu importe, nous sommes sereins et nous nous projetons vers l’avenir…!