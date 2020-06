Un mineur tanzanien devient millionnaire après avoir trouvé des pierres précieuses

Un mineur tanzanien de 52 ans a gagné le jackpot. Le gouvernement lui a remis un chèque de 2,96 millions d’euros pour avoir trouvé les deux plus grosses pierres précieuses de l’histoire de la Tanzanie, rapporte la BBC.

Les deux gemmes ont été découvertes par Saniniu Laizer dans l’une des mines du nord du pays. Une pierre précieuse pesait 9,27 kilogrammes, l’autre 5,10 kilogrammes. La tanzanite est une pierre précieuse que l’on trouve principalement dans une petite partie nord de la nation d’Afrique de l’Est. Un géologue local précise qu’il s’agit de l’une des pierres précieuses les plus rares et estime qu’elle pourrait être complètement épuisée dans les vingt prochaines années.

Le président de la Tanzanie, John Magufuli, a lui-même remis le chèque, d’une valeur de 2,96 millions d’euros, à Saniniu Laizer. “Cette découverte confirme que la Tanzanie est riche”, déclare M. Magufuli à la télévision nationale. La valeur de la tanzanite est déterminée par sa rareté et sa clarté.

“Je peux me promener la nuit sans aucun problème”

“Demain, il y aura une grande fête”, a confié Saniniu Laizer, qui vit dans le quartier de Simanjiro à Manyara. “Avec l’argent, je veux construire un centre commercial et une école. Il y a beaucoup de pauvres ici qui ne peuvent pas se permettre de laisser leurs enfants aller à l’école”. Saniniu Laizer affirme également qu’en dépit de sa richesse nouvellement acquise, il n’a pas besoin de prendre de précautions supplémentaires. “Il y a beaucoup de sécurité. Je peux me promener la nuit sans aucun problème”.

Our new billionaire in Tanzania God Bless Tanzania God Bless Saniniu Laizer. It was estimated to be worth 7.8 billion. pic.twitter.com/xSryhM2567

— Wizara ya Madini (@MadiniTanzania) June 24, 2020