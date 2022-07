Une collision entre une pirogue et une vedette a fait un mort et deux blessés graves, ce mercredi 27 juillet 2022, aux larges de Conakry.

Une pirogue transportant au moins 17 passagers , en provenance du port de Boulbinet, et une vedette des Forces de défense et de sécurité sont entrées en collision peu après 19H entre Conakry et l’île de Kassa,

Un blessé est pris au CHU Ignace Deen. Le second à été admis à l’hôpital de l’amitié Sino-guinéenne de Kipé.

Alpha Abdoulaye Diallo du Le Populaire