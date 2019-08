Une ONG parrainée par le directeur national des Impôts au secours des jeunes de Fria

Pour accompagner les jeunes de Fria, ville située au bord du fleuve Konkouré à 160 km au nord de Conakry, et leur permettre de vivre sans compter sur l’usine, les membres de l’ONG »Maison commune de Fria », composée de cadres et ressortissants de la ville de l’aluminium, ont animé jeudi une conférence de presse à la Maison de la presse à Kipé, dans la commune Ratoma. Il était question de mettre à la place publique une brochure dans laquelle les jeunes devant être formés en entreprenariat sont répertoriés.

A travers ce projet soutenu par les cadres ressortissants de cette ville, les jeunes issus des 13 quartiers de Fria seront outillés en techniques et formations sur les corps de métier qui sont entre autres, la menuiserie, la plomberie, la peinture, la maçonnerie, l’électricité, la mécanique. L’idée est de les pousser à pouvoir subvenir à leurs besoins sans compter sur l’usine » qui n’a pas la capacité d’employer toute la jeunesse ».

Soutenant que leur organisation est parrainée par le directeur national des Impôts Makhissa Camara mais dont la démarche n’est pas politique, le coordinateur du projet Alfred Houlémou a parlé de la particularité de cette ONG.

»On ne parle pas politique parce que nous avons tout le monde dans cette ONG. Nous, on ne parle pas politique ici. Ce sont que les jeunes que nous voulons qu’ils soient entrepreneurs demain. Ils ont la capacité, la compétence et nous voulons qu’ils soient des entrepreneurs compétitifs sur tous les marchés de toute l’étendue du territoire national. C’est pour cette raison que nous avons constitué tout ce monde par corps de métier afin de leur permettre d’être compétitifs et de contribuer au développement socio-économique de Fria et de toute la Guinée. Cette maison commune va recevoir beaucoup d’autres métiers parce que tous les corps de métier ne sont pas étalés dans ce document. A la maison commune de Fria, chaque corps de métier aura un bureau fonctionnel qui lui permettra d’être opérationnel sur le marché. La particularité de la maison commune de Fria est que l’animation est faite spécifiquement et spécialement par les jeunes animateurs des 13 quartiers de Fria. Il n’y a pas injonction d’autres corps qui viendront mais, ce sont eux qui seront les premières personnes qui feront les démarches et nous, les cadres de Fria, ne ferons que les accompagner dans ce différent processus », dit-il.

Pour réussir le pari, les membres de l’ONG »Maison commune de Fria » n’écartent pas l’idée de tout soutien au président de la république, le prof Alpha Condé, souligne le président de la jeunesse, Sylla Kaba.

»Nous remercions le président de la république qui a beaucoup fait pour la ville de Fria. Imaginez dans la ville de Fria, aujourd’hui, nous avons des compétents, des jeunes qui ont des diplômes et restent à la maison. Parce qu’après la crise de l’usine de Fria, tous les jeunes qui avaient des diplômes à cette période, se sont dit ou allez maintenant. (…) Si hier, on avait le souci de rester seulement à Fria mais, à travers ce document, nous nous sommes dit très compétents et irons jusqu’au bout. Nous attendons du président de la république davantage d’attention sur Fria. Il a fait beaucoup de choses mais, nous souhaiterons qu’il mette des moyens à notre disposition pour constituer ce document et réaliser ce rêve. Nous avons beaucoup de choses aujourd’hui à Fria. Hier, les gens étaient dans la rue mais, aujourd’hui beaucoup de jeunes nous écoutent parce que le message que nous portons vient de la jeunesse. Les jeunes de Fria comptent trop sur le président de la République et nous pensons qu’il fera plus que ça », a-t-il dit.

Avec une superficie de 778 m2 sur une population de 96 700 habitants, Fria vivait grâce à son usine d’alumine.

Mohamed Cissé

+224 623-33-83-57