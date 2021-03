Un opérateur économique kidnappé à Conakry : ”sur les lieux, on a retrouvé un super paralysant”

Un opérateur économique du nom de Thierno Mamadou Dansoko, PDG de la société EDACOM-Guinée, résidant à Kipé, dans la commune de Ratoma, a été kidnappé dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 mars 2021, dans sa concession. Le gardien a dû s’enfuir sous les coups des ravisseurs de son patron.

Contacté par les animateurs de l’émission ‘’Les Grandes Gueules’’ de la radio Espace Fm, le jeune frère du kidnappé, Kallo Dansoko, apporte quelques précisons. « J’ai été contacté hier aux environs de 21h par son assistante, qui m’a appelé pour me dire que le patron a été enlevé. Je suis allé sur les lieux, j’ai constaté les dégâts. Je n’y ai pas assisté personnellement. C’est selon les dires de ceux qui étaient là. Et sur les lieux, on a retrouvé par terre un pistolet, un chargeur de PMAK et un produit pour endormir quelqu’un, un super paralysant qui se trouve dans les mains de la police…Selon les dires du gardien, c’est quelqu’un qui est venu doucement toquer à la porte et il a ouvert pour voir c’est qui. Et automatiquement, ils ont braqué une arme sur lui, puis ont poussé la porte pour entrer et lui ont donné un coup de pied au ventre. Il a essayé de fuir, puis ils sont entrés le cueillir puis ils sont repartis. À la sortie, ils ont fait quelques tirs de sommation puis se sont échappés. », a-t-il expliqué

Pour finir, il dira ceci : « Concernant la nature des ravisseurs, si c’était des civils ou des hommes en tenue, je ne saurais vous le dire. Quant à leur contact, nous sommes avec les services de police et la section de recherche de Kipé. Pour l’instant, rien. »

Mamadou Yaya Barry