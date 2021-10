Un père de famille viole sa propre fille à Kankan : Elhadj Youssouf Konaté exprime son indignation

Alpha Saliou Diané, 45 ans, a été accusé de viols répétés par Mariame Diané, sa fille biologique âgée de 13 ans. Les faits se sont produits au quartier Sinkèfara, dans la commune urbaine de Kankan. Révélé au grand public dans la matinée du lundi 4 octobre, cet acte d’inceste a suscité l’indignation de certains religieux de la ville de Kankan. C’est le cas d’El hadj Youssouf Konaté, imam ratib de la grande mosquée de Korialen. « Lorsque j’ai appris la nouvelle, j’étais indigné parce que je ne pensais pas si cela pouvait se produire à Kankan, une ville religieuse. Je ne pensais si cette attitude de turpitude peut être perpétrée à Kankan. Cela a été une grande surprise pour moi. » a-t-il dit.

Selon ce leader religieux, cet acte ignoble est sévèrement condamné par la religion musulmane, car pense-t-il, c’est un crime : « L’islam condamne vivement cet acte parce que c’est inacceptable, c’est impardonnable. Je considère que le monsieur qui a commis cet acte est un plaisantin, je peux aller même plus loin pour dire c’est un criminel parce que l’acte qu’il a posé est un crime. »

Poursuivant, El hadj Youssouf Konaté estime que le présumé auteur de ce viol répété doit être puni par la justice sans état d’âme : « On devait amener ce monsieur, creuser un trou et le lapider jusqu’à ce qu’il meure. Mais hélas, nous sommes dans un pays où la charia n’est pas appliquée, c’est la justice qui va définir quelle sanction le monsieur en question mérite mais on ne doit pas avoir pitié de ce dernier, c’est un criminel. »

Pour rappel, c’est le vendredi dernier que Mariame Diané est sortie de son silence en dénonçant les actes de viols multiples qu’elle aurait subis de la part de son père biologique.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan.