Un présumé cambrioleur épinglé à Kankan : « c’est quelqu’un qui m’a indiqué la boutique »

Dans la nuit du dimanche 13 à ce lundi 14 février 2022, un présumé cambrioleur a été arrêté dans la commune urbaine de Kankan. Il a été présenté à la presse dans la matinée d’hier, rapporte notre correspondant basé dans la localité.

Issa condé est un jeune homme venu de Siguiri. Il a été surpris par des jeunes du quartier Morioulen dans la commune urbaine de Kankan en train de forcer la porte d’une boutique Orange Money aux environs de 4 heures dans la nuit du dimanche. Contactée, une équipe de patrouille du camp soundjata Keita a mis main sur lui.

Commandant Ibrahima Sidibé est le responsable de l’unité : « Il a cassé la porte d’une boutique, ce sont les jeunes du quartier Morioulen qui l’ont attrapé mais comme tout le monde détient mon numéro, aussitôt qu’ils l’ont attrapé ils m’ont appelé et je suis venu avec mon équipe de patrouille. On a trouvé qu’effectivement la porte est défoncée, il s’est servi d’une hache puisque c’est ça qu’on a retrouvé avec lui. On l’a embarqué dans notre pick-up et on lui a envoyé au camp, c’était vers 4 heures du matin. »

Interrogé, le mis en cause a reconnu les faits qui lui sont reprochés, avant d’ajouter qu’il a un complice qui lui a indiqué la boutique Orange Money.

« J’ai défoncé la porte d’une boutique quand je voulais rentrer pour voler, le propriétaire m’a épinglé. J’étais à Siguiri, c’est une personne qui m’a appelé pour me dire qu’il a l’habitude de faire des transactions dans cette boutique Orange Money, donc qu’il y a beaucoup d’argent et des téléphones là-bas », a-t-il expliqué.

Cependant, Commandant Sidibé explique que ce présumé cambrioleur est un habitué des faits : « Ce jeune est un grand voleur, il a volé partout en Guinée. Il a volé un nombre incalculable de motos à Siguiri, ils l’ont mis en prison pour un (1) an (6) six mois mais jusqu’à présent il continue de voler. La nouvelle stratégie des voleurs de Kankan actuellement, c’est de contacter les voleurs des autres villes pour venir exercer ici. »

L’insécurité est devenu monnaie courante ces derniers temps à Kankan. Pas plus tard que ce lundi, le cadavre d’un jeune conducteur de taxi moto de 17 ans tué par balle a été retrouvé dans le district de Kabada Fadou, relevant de la sous-préfecture de Gbérédou Baranama.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

+224 623 77 06 09