Un proche d’Alpha Condé, consultant sur les dossiers africains pour le patronat russe, sous tutelle de Poutine

Alpha Condé si proche de Vladimir Poutine? L’hebdomadaire panafricain Jeune Afrique (JA) révèle que Ahoua Don Mello, conseiller influent de l’ancien président guinéen qui a quitté le palais Sékhoutouréya pour Moscou le 4 septembre dernier a appris la chute de son patron en atterrissant dans la capitale russe.

Ahoua Don Mello…

« Le 4 septembre, Don Mello passe l’après-midi dans le bureau d’Alpha Condé au palais de Sékhoutouréya avant de partir pour l’aéroport et de prendre un vol pour Moscou (via Paris), où il entend finaliser des négociations sur des investissements russes en Guinée. Le lendemain, c’est en atterrissant en milieu de matinée dans la capitale russe qu’il apprend, stupéfait, que son patron a été renversé par un coup d’Etat perpétré par le colonel Mamadi Doumbouyas et ses forces spéciales », écrit JA. Ajoutant que l’Ivoirien -proche de Gbagbo et Condé- « un peu déboussolé par les évènements, seul à Moscou sans plus aucune feuille de route » a été accueilli et hébergé par ses partenaires qui lui proposent un job.

Le voilà désormais, informe le journal, consultant sur les dossiers africains pour le patronat russe – qui se trouve sous la tutelle du Kremlin et donc de Vladimir Poutine.

JA renseigne également que Mello ne veut plus s’installer en Côte d’Ivoire, il retournera à Moscou mi-novembre. Non sans indiquer qu’il continue de prendre des nouvelles régulièrement de son camarade Alpha Condé, toujours detenu au palais Mohammed V de Conakry par les putschistes.

