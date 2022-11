Un rescapé de l’accident de Kindia témoigne : « le chauffeur était pressé… »

L’accident de la circulation survenu dans la soirée du dimanche 6 novembre 2022, dans la sous-préfecture de Souguéta, continue de faire réagir en Guinée.

Blessé, Mohamed Marouf Soumah, l’un des rescapés, est revenu sur les circonstances de l’accident. Selon cet étudiant du département des Eaux et Forêts Environnement de l’Institut supérieur de Faranah, le chauffeur était pressé.

C’est un accident qui a ôté la vie à plus de 20 personnes dans le district de Hamdallaye, situé à 50 kilomètres de la sous-préfecture de Kindia. Dans son lit de malade, cet étudiant est revenu sur les circonstances de cet accident tragique.

« Le chauffeur était pressé et nous étions 26 personnes dans le véhicule et il y a eu 22 morts pour l’instant. Nous étions derrière des camions et c’est là le chauffeur a voulu passer devant et c’est là-bas qu’un autre camion nous a renversés. Moi je suis blessé sur le visage et mon bras aussi me fait mal », a expliqué Mohamed Marouf Soumah.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia