Un responsable manian répond à Oyé : ‘’aucune preuve sur l’existence de Massa Koïvogui à plus forte raison sa paternité de Macenta’’

COMMUNIQUE- Rien ne sert à faire passer les déclarations ronflantes et imaginaires sur les médias s’il n’y a aucune preuve matérielle ni documentaire sur l’existence de Massa Koïvogui à plus forte raisons sa paternité de Macenta.

Nous respectons les Tomas et leur culture et vénérons l’âme de nos ancêtres communs.

De sibribaro à Gbaou de Balizia à Ynandiyaro nous sommes en zone MANIA depuis plus de trois siècles. L’agitation du Ministres OYE et ses suivants (Tous nourrir d’esprit génocidaire et ethnocentriste) ne changera rien à la vérité historique sur MACENTA, car celle-ci repose à l’existence et le commandement pendant 2 siècles pat SONI TENIN KOUROUMA et ses descendants à Macenta ainsi sur une abondante documentation officielle dans les archives

A suivre dans la prochaine publication

Fatoumata Bakary KOUROUMA

MACENTA

