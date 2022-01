« Un toit pour Binta »- L’artiste Binta Laly Sow va sortir un album pour financer le projet

La chanteuse Binta Laly Sow. grande figure de la musique guinéenne va sortir un mini-album de 7 titres dans les prochaines semaines. L’annonce officielle a été faite à l’occasion d’une conférence de presse tenue ce samedi, 15 janvier, à Conakry.

Selon le directeur de production artistique du groupe Binta Laly Sow, le mini-album de l’auteur de la chanson « Bhouloun N’dioury » est composé de sept (07) titres dans lesquels, Binta Laly parle de sa vie, de son parcours, prodigue des conseils.

« Ce mini-album de Hadja Binta Laly Sow se compose de sept (07) titres dans lesquels, elle parle de sa vie, de son parcours, de la société guinéenne dans son ensemble. Elle prodigue des conseils, donne des recommandations à tout le monde, même les chefs qui nous gouvernent », a expliqué Thierno Mamadou Maz Diallo, le directeur de production artistique de Binta Laly Sow.

Auteure d’une carrière de plus de trois décennies et de plusieurs chansons à succès, la diva de la musique pastorale guinéenne n’a pas assez bénéficié du fruit de ses chansons.

Interpellé sur le sujet, Thierno Mamadou Maz Diallo pointe du doigt le système de la gouvernance culturelle de la Guinée.

« C’est la nature du pays parce que si vous voyez un peu les pays de la sous-région ouest-africaine, vous ne pouvez pas comparer les artistes des pays comme le Sénégal, le Mali, la Côte-d’Ivoire, etc. aux artistes guinéens. C’est le système de la gouvernance culturelle de la Guinée qui n’a vraiment pas bien progressé parce que d’un régime totalitaire au temps de la révolution où les artistes étaient des fonctionnaires de l’État, nous sommes allés directement au libéralisme et ce libéralisme a été un peu du libertinage parce que l’État a démissionné totalement parce qu’il n’a pas accompagné les opérateurs privés », a indiqué Thierno Mamadou Maz Diallo avant d’ajouter : « Donc, la musique guinéenne en général, la culture guinéenne en souffre parce que les bases juridiques qui régissent le fonctionnement de la culture ne sont pas appliquées. Si la loi sur la copie privée était appliquée, on allait pas parler aujourd’hui d’un projet humanitaire pour accompagner un artiste de la trempe de Binta Laly. Cette copie privée détruit la création et la commercialisation des œuvres ».

La sortie du mini-album de l’artiste Binta Laly Sow s’inscrit dans le cadre du projet « Un toit pour Binta ». Un projet qui consiste selon un co-initiateur dudit projet à trouver pour la chanteuse, un toit et des sources de revenus par la construction de logements et dont le prix du loyer sera reversé à l’icône de la musique pastorale guinéenne.

« le projet un toit pour Binta est un projet humanitaire, solidaire, qui vise à venir en aide à l’artiste Binta Laly Sow, qui est une icône de la musique pastorale guinéenne qui mérite d’être aidée parce qu’elle a contribué grandement au rayonnement culturel de la musique traditionnelle guinéenne mais également parce qu’elle vit dans un état de dénuement indécent pour son rang, pour son âge et pour sa contribution à la culture guinéenne. Le projet consiste à lui trouver une source de revenus durables. Nous avons jeté notre dévolu sur un projet immobilier. Notre stratégie consiste à collecter de l’argent et à financer la construction de logements afin que le prix du loyer lui soit reversé régulièrement pour éviter de lui donner l’argent ou aller chanter dans les cabarets. Nous voulons collecter suffisamment d’argent pour acheter une parcelle dans l’agglomération de Conakry, construire un logement et que le prix du logement lui soit versé régulièrement. Ce lopin de terre peut également abriter un toit pour elle. C’est pourquoi nous avons appelé le projet, « un toit pour Binta », a détaillé Alimou Sow, co-initiateur du projet.

De son côté, Binta Laly Sow a tenu à remercier les initiateurs du projet «Un toit pour Binta ». Elle a également demandé aux personnes de bonne volonté à l’accompagner et à assister les initiateurs du projet.

La sortie officielle du mini album de sept (07) titres de Binta Laly Sow est prévue pour le 12 mars prochain.

Sadjo Bah