Un VA incendié à l’entrée du Ministère des Hydrocarbures  

Dans les environs de 1h du matin, un VA (véhicule administratif) est parti en fumée à l’entrée du Ministère des Hydrocarbures à La Minière, dans la commune de Dixinn. Ledit véhicule est affecté à Kerfalla Makanéra, magistrat de formation et conseiller juridique au Ministère des Sports, de la Culture et du patrimoine historique.

Selon un agent des services de sécurité qui a préféré garder l’anonymat, cette voiture appartient à un cadre du Ministère des sports n’a pas été confiée à son équipe de garde.

“Je ne connais pas quelque chose dans cette affaire parce que nous travaillons pendant la journée. On reste ici jusqu’à 19h et tant que nos relèves ne viennent pas, on ne quitte pas. Hier, le chauffeur a garé la voiture à 17h et nous avons quitté quand nos relèves sont venues. Ce matin, en nous présentant au poste, on a constaté que la voiture est calcinée. Donc, c’est tout ce que je connais. Ça s’est passé la nuit vers 1h. Le véhicule appartient à quelqu’un qui travaille au Ministère des Sports. Dès fois, quand le chauffeur vient, il gare la voiture et on parle et il quitte pour rentrer chez lui. C’est un VA.

L’acte s’est passé en face du commissariat routier de Dixinn.

Arafan Camara, commissaire spécial de la sécurité routière de Dixinn n’écarte pas la thèse d’un acte criminel.

“C’est dommage que le véhicule soit garé en face du Ministère des Hydrocarbures qui a un gardien et qu’il prenne feu et personne n’est alerté. C’est un peu gauche. Je ne peux pas me déterminer pour dire que c’est l’acte criminel. Le véhicule est immatriculé VA et le moment actuel, je peux dire que c’est peut-être à cause ça que certains sont venus incendier le véhicule. Le véhicule n’est pas sous la responsabilité du commissariat. Le commissariat a une porte la nuit, on ferme et les agents restent dedans. Ils ne sont pas à la porte. La nuit on ferme le portail et ils restent dedans. C’est sous la responsabilité du Ministère”, a-t-il indiqué.

Pour le moment, aucune communication officielle n’a été donnée par le Ministère des Hydrocarbures.

Mohamed Cissé