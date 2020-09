Un vétéran noir de la Seconde Guerre mondiale a voté en Géorgie en 1946. Il a été lynché pour cela.

Maceo Snipes a été abattu sur son porche, se souvient un nouveau documentaire sur la suppression des électeurs.

Pour Maceo Snipes, l’avenir devait avoir l’air plus radieux qu’il ne l’avait jamais été. Il avait servi honorablement pendant la Seconde Guerre mondiale. Maintenant chez lui dans le comté de Taylor, en Géorgie, il travaillait dur pour ramener la ferme familiale du gouffre. Il n’avait pas fait loin à l’école, mais il connaissait le pouvoir de l’éducation et récompensait ses nièces quand elles avaient de bonnes notes.

De plus, un tribunal fédéral venait de décider que les fonctionnaires blancs de son comté ne pouvaient pas empêcher les Noirs de voter à la primaire démocrate.

«Quand vous avez combattu les fascistes et que vous vous êtes battu pour la démocratie, vous voulez une partie de cette démocratie pour vous-même», déclare l’historienne Carol Anderson dans le nouveau documentaire « All In: The Fight for Democracy. “

Alors que le documentaire se concentre sur la course au poste de gouverneur de Géorgie de Stacey Abrams en 2018, les cinéastes Liz Garbus et Lisa Cortés s’inscrivent dans l’histoire de la suppression des électeurs aux États-Unis, y compris l’histoire effrayante de ce qui est arrivé à Snipes.

Snipes avait été averti, dit Anderson, «quelque chose comme« le premier nègre qui vote, ce sera la dernière chose qu’il fera ». »Mais il a voté le 17 juillet 1946 – la seule personne noire à le faire dans le comté de Taylor.

Pendant un jour ou deux, rien ne s’est passé. Puis un soir, alors que sa mère et lui étaient assis pour dîner, un homme blanc qu’il connaissait a frappé à la porte et lui a demandé de sortir.

«Et puis il voit trois hommes blancs supplémentaires, et il entend« chk-chk ». C’était un peloton d’exécution. Et ils ont présenté Maceo », dit Anderson, qui est l’auteur de« Une personne, pas de vote: comment la suppression des électeurs détruit notre démocratie ». «Le message était très clair: vous votez, vous mourez.»

Après avoir reçu une balle dans l’abdomen, sa mère l’a aidé à marcher des kilomètres pour se rendre à l’hôpital, ont déclaré plus tard des membres de la famille au Georgia Civil Rights Cold Cases Project de l’Université Emory. Là, il a attendu six heures avant d’être vu dans une pièce pas beaucoup plus grande qu’un placard.

Les médecins ont pu retirer les balles, mais sans transfusion sanguine, il mourrait, lui ont-ils dit, et il se trouve que l’hôpital est à court de «sang noir». Dans le Jim Crow South, même le sang était séparé.

Snipes est mort le 20 juillet. Il avait 37 ans.

Cassandra Jones-Deshazier n’a jamais rencontré son beau-père, mais elle a une plaque et une photo de lui accrochée dans son salon à Macon, Géorgie. Snipes avait été marié à sa grand-mère Nezzie et avait accueilli la mère de Jones-Deshazier comme sa belle-fille.

Snipes était toujours marié à Nezzie, selon les registres militaires, lorsqu’il a été enrôlé dans l’armée en 1943, bien que le couple se soit séparé quelque temps avant sa mort; Jones-Deshazier ne sait pas quand. Il a passé plus de deux ans dans le Pacifique et a été honorablement libéré. Il était à la maison depuis moins d’un an lorsqu’il a décidé de voter.

«Ma grand-mère m’a dit que pendant la période qui a suivi sa mort, ils avaient entendu dire que si quelqu’un se présentait à ses funérailles, ils seraient également tués», a déclaré Jones-Deshazier au Washington Post lors d’un entretien téléphonique. Seules l’ex-femme, la belle-fille de Maceo et «trois ou quatre autres personnes» étaient présentes «parce que tout le monde avait peur».

Ses nièces ont déclaré à l’Université Emory qu’il avait été enterré dans le cimetière de la ville sous le couvert de l’obscurité dans une tombe anonyme. Personne ne sait exactement où. En quelques jours, la famille a déménagé dans l’Ohio.

«Les gens se sont rapidement dispersés hors du comté de Taylor, ont simplement déménagé», a déclaré Jones-Deshazier.

Avant de mourir, Snipes a dit à la police exactement qui l’avait attiré sur le porche cette nuit-là – un autre vétéran de la Seconde Guerre mondiale nommé Edward Williamson. Un jury de coroner a été convoqué, et la mère de Snipes a témoigné courageusement, mais un titre dans le Washington Post une semaine plus tard dit tout: «Le jury appelle le meurtre d’un vétéran noir à l’autodéfense. «Aucune accusation n’a jamais été déposée contre les hommes qui ont tué Snipes.

Des cas comme celui-ci sont ce qui a motivé la communauté noire à faire pression pour les droits civils et la loi historique sur les droits de vote de 1965, dit Anderson dans le documentaire.

En fait, Abrams pourrait être compté parmi ceux motivés par le lynchage des Snipes. «C’est l’une de ces histoires d’oppression et de Jim Crow que ceux d’entre nous qui se concentrent sur ces problèmes, en particulier dans cette région, apprennent très tôt», a-t-elle déclaré au Washington Post dans une interview à Zoom.

Au lendemain de l’élection de 2018, les jeunes qui avaient travaillé sur sa campagne étaient découragés. «Il y a eu ce bavardage pour savoir si tout était perdu», dit-elle. «Et ce qui est devenu si évident, c’est qu’ils ont grandi sous la protection de la loi sur le droit de vote, ils n’ont donc jamais imaginé à quel point cela pouvait être réel.

En 2013, la Cour suprême a annulé des parties clés de la loi sur les droits de vote qui avaient empêché des États comme la Géorgie d’apporter des modifications à ses lois de vote sans l’approbation fédérale. Depuis lors, l’État a institué une loi stricte sur l’identité des électeurs, fermé les bureaux de vote et purgé les électeurs des listes. L’adversaire d’Abram dans la course du gouverneur, alors secrétaire d’État Brian Kemp, était également chargé d’administrer l’élection.

«Mon objectif était de raconter l’histoire de la suppression des électeurs afin que nous puissions la comprendre dans le contexte actuel», a déclaré Abrams.

Il y a une coda importante dans l’histoire de Maceo Snipes. Son meurtre et les lynchages d’autres personnes en Géorgie la semaine suivante ont attiré l’attention d’un étudiant de 17 ans du Morehouse College d’Atlanta. Le jeune homme fut assez ému pour écrire une lettre à l’éditeur publiée dans la Constitution d’Atlanta le 6 août 1946.

«Nous voulons et avons droit aux droits et opportunités fondamentaux des citoyens américains», a écrit Martin Luther King Jr. «L’égalité des chances dans l’éducation, la santé, les loisirs et les services publics similaires; le droit de vote; égalité devant la loi; certaines de la même courtoisie et des mêmes manières que nous apportons nous-mêmes à toutes les relations humaines.

Source : The Washington Post