Un village nigérian baptisé ‘’idiot’’ change de nom

Des habitants du nord du Nigeria célèbrent le changement de nom de leur village, qui s’appelle désormais “village de l’abondance” et non plus “village des idiots”.

Un émir local a annoncé ce changement de nom en haoussa après que les résidents se sont plaints qu’on se moquait d’eux depuis des années et qu’ils avaient honte de dire aux gens d’où ils venaient.

“C’était honteux de dire aux gens à l’extérieur que je viens d’Unguwar Wawaye [Zone des idiots], mais maintenant je peux dire avec fierté que je viens de Yalwar Kadana [Zone d’abondance]”, a déclaré à la BBC Bala Sani, une résidente.

“Nous remercions l’Emir pour ce geste.”

Le village, dans l’état de Kano, a pris son nom initial il y a environ 70 ans lorsque les gens se sont installés près d’une rivière connue sous le nom Idiotic river (rivière débile).

On ne sait pas très bien pourquoi la rivière porte ce nom.

Source : BBC