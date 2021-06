Un vol suivi de meurtre à Labé : 3 présumés auteurs arrêtés !

Dans la journée du mercredi 02 juin, les autorités judiciaires de Labé ont informé la presse locale de l’arrestation de trois présumés voleurs, soupçonnés de commettre un meurtre au quartier Daka 1. C’est l’Escadron mobile numéro 8 qui a réussi ce coup de filet. Mis aux arrêts, ces 3 jeunes dont un mineur de 14 ans, sont accusés de vol doublé de meurtre perpétré dans la nuit du 08 au 09 Mai 2021 au quartier Daka 1, dans la commune urbaine de Labé. Ces incriminés sont entre autres : Mamadou Bandjougou Keita, Alpha Oumar Barry alias Djongorö, Mamadou Diallo alias Cissé. Dans un point de presse qu’il à animé hier mercredi, Patrice Koman Koïvogui, substitut du procureur, près le tribunal de première instance de Labé est revenu sur cette interpellation.

« C’est effectif. Pour le rappel des faits, c’était le 09 Mai 2021 que le commissaire a été informé par le chef secteur de Galeya, un secteur relevant du quartier Daka 1, de la découverte d’un corps sans vie à l’intérieur d’un domicile. Du coup, une équipe de la police s’était rendue sur les lieux et a procédé à deux constats à l’intérieur de la cour. Un corps d’un homme a été retrouvé à côté une boutique vandalisée. A l’issue de ce constat, des enquêtes ont été ouvertes au niveau de la police et à tous les autres services. C’est au courant de la semaine là que l’escadron mobile numéro 8 de Labé a reçu une plainte pour un autre cas de vol et 3 présumés auteurs ont été arrêtés », explique-t-il.

Poursuivant, notre interlocuteur renchérit en ces termes.

« Les agents de l’investigation ont réussi à faire avouer un qui a reconnu avoir participé au cas de vol à Daka au mois de mai où un homme a trouvé la mort. Et il a donné l’identité de ses deux complices. Rapidement, les agents se sont mis à leur recherche. Ils ont été interpellés tous aujourd’hui, ils ont été interrogés pour vol aggravé mais également pour meurtre. Mais ce que vous devez savoir, dans le groupe de ces trois personnes, vous avez un mineur qui est âgé de 14 ans et les deux autres sont majeurs, l’un âgé de 18 ans et l’autre âgé de 36 ans. Ce qu’il faut aussi ajouter comme précision, le mineur de 14 ans a connu la maison centrale pour des cas de petit vol. L’un des deux majeurs, quant à lui, a purgé une peine à la maison centrale de Kindia », conclut-il.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé.

620 44 25 83