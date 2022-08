Un vol Turkish Airlines frôle le pire à Conakry : 5 blessés !

Un vol TK537 de la compagnie Turkish Airlines en provenance de Istanbul via Ouagadougou a frôlé le pire lundi nuit à Conakry. C’est la direction générale de l’aéroport international Ahmed Sékou Touré qui l’a annoncé sur sa page Facebook.

« L’incident survenu dans les airs est lié à de fortes turbulences enregistrées et l’équipage a su maitriser la situation. Cet avion qui transportait à son bord 134 passagers a atterri à 20H58 sur le tarmac de l’aéroport international Ahmed Sékou Touré », informe l’aéroport.

« Aussitôt alerté par la tour de contrôle, une cellule de crise a été mise en place constituée d’agents des opérations, pompiers, médecins et forces de sécurité. Sous la vigilance de cette équipe, l’avion a été évacué dans le plus grand calme. Lors de ce malheureux événement nous avons enregistré (5) cinq blessés qui sont en ce moment admis en urgence dans un hôpital de la place », regrettent les autorités de l’aéroport qui ajoutent que « le Premier inistre et le Ministre des infrastructures et des transports qui se sont rendus à l’aéroport auprès des passagers afin de les rassurer davantage ».

Elisa CAMARA