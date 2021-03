Une bibliothèque brûle. Décès du Pr. Djibril Tamsir Niane (Abou Maco)

Le célèbre historien, le Professeur Djibril Tamsir Niane, est décédé ce dimanche 7 mars 2021 à Dakar des suites de maladie à l’âge de 89 ans. Mystère chez les jumeaux, sa soeur jumelle est également décédée le même jour à Conakry. Que Dieu le Miséricordieux, Celui qui fait Miséricorde, les accueille dans Son paradis éternel. Adieu Papa, tu vas manquer à l’Afrique.

Mes condoléances les plus attristées à toute la famille Niane et alliées. Mes pensées profondes à ses enfants (Daouda Tamsir Niane, Raliatou Tamsir Niane, Fatou Tamsir Niane, Bachir Tamsir Niane) et petits enfants. Ici en photo avec l’illustre disparu lors d’un de ses anniversaires. Requiescat in pace !