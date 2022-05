Une bousculade fait 31 morts au Nigeria

Au moins 31 personnes sont mortes samedi au Nigeria lors d’une bousculade dans une église de l’État de Rivers, dans le sud du pays, a déclaré une porte-parole de la police.

Des centaines de personnes qui s’étaient présentées pour recevoir de la nourriture à l’église tôt samedi ont franchi un portail, provoquant la bousculade, a déclaré Grace Iringe-Koko, porte-parole de la police de l’État de Rivers.

« Les gens étaient là plus tôt et certains se sont impatientés et ont commencé à se précipiter, ce qui a conduit à la bousculade. La police est sur le terrain et surveille la situation tandis que l’enquête se poursuit », a déclaré Mme Iringe-Koko.VOA