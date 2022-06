Une centaine de jeunes guinéens obtient un stage grâce à la Journée carrière KATALA 224

KATALA 224 a offert des opportunités à non seulement aux étudiants mais également simplifier le processus de recrutement aux tenanciers d’entreprises voire de l’Etat guinéen.

Le vendredi 20 Mai 2022, Les locaux de la Bluezone de Kaloum ont servi de cadre pour l’occasion.

Initié par l’agence More and More, KATALA 224 est ce concept qui met un accent particulier sur ces hommes et femmes qui constituent de véritables modèles de réussite. Car depuis 2017, KATALA mets en lumière ces personnes qui créent massivement des emplois, qui se démarquent dans la construction citoyenne, dans l’innovation ou encore dans la vente de l’image d’une Guinée qui mûrit.



Après 6 années d’organisation réussie, le comité d’organisation KATALA a décidé de passer à sa phase d’impact jeune à travers la JOURNEE CARRIERE KATALA 224!

La JOURNEE CARRIERE KATALA est une véritable plateforme d’échange entre les entreprises et le public. Elle a réuni des milliers de visiteurs (tous profils confondus) ainsi qu’une vingtaine d’entreprises issues de tous secteurs.

À cet effet, s’est tenue une conférence plénière d’universitaires, des entretiens d’orientation et des entretiens de recrutement.

Ainsi, le président du Comité d’organisation de Katala224, Patrice Gbamou a pour l’occasion souligné que cette journée est une grande plateforme mise en place entre les demandeurs d’emplois: « les offrir une occasion de trouver leur premier entretien et avoir un stage sur place directement », a-t-il noté.

Il a par la suite expliqué le déroulé du processus de la Journée carrière: « comme vous l’avez constaté, Il y avait deux circuits. Celui des chercheurs d’opportunités d’affaires et celui des chercheurs de stage.

Les chercheurs d’opportunités d’affaires ont directement accès aux entreprises présentes et à l’espace panel. Les chercheurs de stage quant à eux passent par le stand d’harmonisation des CV et d’enregistrement sur la plateforme», a expliqué Patrice Gbamou.

De son côté, le Secrétaire général du ministère de l’Information et de la communication, Thianguel Bah de souligner que l’idée est de faire en sorte que les gens comprennent pour quelle raison une journée comme celle-là est organisée. « Et donc nous en tant qu’Etat, toute la question qui touche la jeunesse et surtout l’emploi jeunes, c’est essentiel pour le président de la transition. Avoir une journée comme celle-ci, c’est non seulement démarré un processus de recrutement mais aussi renforcer la formation des jeunes avec des panels. C’est une grande opportunité pour les étudiants et diplômés, également une opportunité aussi pour les entreprises parce qu’elles n’ont pas forcément accès à certains endroits », a soutenu Thianguel Bah.

Prenant la parole, l’Ambassadeur d’Espagne en Guinée, SEM Christian Font Calderon a mis l’occasion pour prodiguer des conseils aux jeunes demandeurs d’emplois. A cet effet, le diplomate espagnol d’inviter les jeunes de ne surtout pas rester sans avoir des initiatives:

« Mais aussi le côté psychologique aussi est important, ça arrive partout, pas seulement qu’en Guinée, a-t-il dit, c’est le courage, parce que vous pouvez voir que d’autres personnes, au lieu de vous, pour des raisons qui ne sont pas objectifs, vous pensez que vous êtes mieux préparer que pour une personne qui était pris.

De même lorsque vous êtes dans une organisation, vous pensez que vous n’avancez pas pour des raisons que vous ne comprenez pas, que votre travail n’est pas apprécié comme il le faut. Alors au regard de tout ça, mon message, ce n’est pas de vous décourager, c’est le contraire, de ne surtout pas lâché », a conseillé l’ambassadeur de l’Espagne en Guinée.

A la fin de la journée, les entreprises ont retenus une centaine de jeunes parmi les 940 candidats qui ont soumissionnés. (Voir la liste des premiers candidats retenus en pièce jointe)

Dans les prochains jours, ces jeunes vont intégrer ces différentes entreprises pour 6 mois de stage convertibles en emploi selon les performances. Mais avant, ils suivront par groupe de 30 des séances de formation dans les locaux du partenaire technique AGUIPE pour leur faciliter leur intégration dans ces différentes entreprises.